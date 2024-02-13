KA-DER ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen Kadeş Barış Meydanı Belediye Sosyal Tesisleri’nde yapılan programda hastalara ve hasta yakınlarına kanserde erken tanı ve teşhisi hakkında seminer verildi seminer sonrası hep birlikte kahvaltı yapıldı. Kahvaltı programına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Sağlık Müdür Vekili Arif Pilgir, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Dursun Çavdar, dernek yöneticileri, hastalar ve yakınları katıldı.



Protokol üyelerinin selamlama konuşması ile başlayan program sonunda KA-DER Başkanı Bekir Şahin de bir konuşma yaparak katılımcılara ve katılamayarak mesaj yollayan Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti. Şahin derneğe kurulduğu günden bugüne desteklerini esirgemeyen hayırseverler ile kamu kurum ve kuruluşlarına da teşekkür ettiğini dile getirdi.



Belediye Başkanı Aşgın da Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen programa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Zorlu ve çetin tedavi sürecinde olan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor; kansere karşı yeterli düzeyde farkındalığın oluşmasını temenni ediyorum. Dernek Başkanımız Bekir Şahin’in nezdinde tüm üyelere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Milletvekili Tahtasız ise yaptığı konuşmada bu kötü hastalıkla savaşan vatandaşların devletten daha fazla ilgi ve destek beklediğini vurgulayarak bu konuda üzerine düşen her türlü göreve hazır olduğunu bildirdi.

(Haber Merkezi)