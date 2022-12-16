Su alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Dünya Su Konseyi (WWC) 1996 yılında teşkilatlandı. Önemi her geçen gün artan su kaynakları ile ilgili farkındalığın geliştirilmesi, küresel su kaynaklarının yeryüzünde yaşayan tüm canlıların yararına olabilecek biçimde etkin korunması, geliştirilmesi, planlanması, yönetilmesi ve sürdürülebilir yönetiminin temini maksadıyla kurulan WWC’nin merkezi Fransa'nın Marsilya şehrinde bulunuyor.

Paris’teki toplantıda, 2022 - 2025 dönemi için yapılan seçimler neticesinde, ülkemizi temsilen Prof. Dr. Lütfi Akca, DOLSAR Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aker ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Erdal Eren Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Türkiye’nin WWC’de temsil edilmesi, Dünya ile entegrasyon ve uluslararası kuruluşlarla etkin çalışma, su konusunda oluşturulan politika ve prensiplere ilk aşamada katkı yapma imkanını güçlendirecek. Türkiye, su ile ilgili endüstrilerin ve yatırımların gerçekleşmesinde ülkemiz yatırımcılarının dünya pastasından yeterli payı almasını sağlama yolunda önemli bir adım daha atmış oluyor.



(Haber Merkezi)

