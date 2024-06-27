Çanakkale'nin Gökçeada (İmroz) ilçesi açıklarında, dün saat 22:50'de meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Depremin, yerin 15.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

"GERİLİM DEVAM EDİYOR"

Yer bilimci Prof. Dr. Görür ise depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ege Denizi'nde 4,4 büyüklükte sig bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle."