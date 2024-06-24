Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, kene vakalarının çok ciddi artış gösterdiği illerimiz Çorum, Çankırı, Sivas, Kastamonu, Yozgat, Erzincan, Tokat ve Erzurum'a acil uyarıyı az önce gerçekleştirdi.

Türkiye'de havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaz aylarının tehdidi olarak algılanan hayvanlar da vatandaşlarımıza sıkıntı yaratmaya devam ediyor.

Kene kaynaklı ölüm haberlerinin art arda gelmesinin ardından uzmanlar da uyarılara başladı.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, kene vakalarının çok ciddi artış gösterdiği illerimiz Çorum, Çankırı, Sivas, Kastamonu, Yozgat, Erzincan, Tokat ve Erzurum'a acil uyarıyı az önce gerçekleştirdi.

Ökten konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kene vakaları yine baş gösterdi. Lütfen Kene'yi çıkarmayı bilmiyorsanız; hemen bir sağlık ocağına gidiniz. Kene, evde çıkarılmaya çalışılırken sinirlendirilirse; virüsü vücudunuza yayar. Çıkarırken de kafası kopmadan çıkartılmalı..."