Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin ardından Tokat'ta 4.4,4 ve 4.1 büyüklüğünde çok sayıda artçı meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremleri yorumladı. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fay üzerinde hareketlenmeler fazla" diyerek fayın güneybatısında yaşayanlar için uyarıda bulundu.

AFAD dün saat 18.11 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'dan da hissedilirken evleri zarar gören vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Depremin ardından Tokat'ta 4.4,4 ve 4.1 büyüklüğü olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremleri yorumladı. Artçı depremlere ilişkin açıklama yapan Görür, "Fay üzerinde hareketlenme fazla. Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı" uyarısında bulundu. Görür paylaşımlarında şunları kaydetti:

- Tokat- Sulusaray’da 4,0 deprem oldu. Bu depremde daha önce olan 5,6’lık depremin artçısı olmalı.

- Tokat-Sulusaray’da 4,4 deprem. Muhtemelen artçı. Fay üzerinde hareketlenme fazla. Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı. Çatlak va hasarlı binalardan uzak durulmalı.

"Tıpkı komedi gibi"

Görür ayrıca 6 Şubat depremlerini hatırlatarak dirençli kentler çağrısını yaptı. Görür tepkisini şöyle dile getirdi:

"Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükr edilecek . Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder. Sevgili halkım bu daha ne kadar sürecek? Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulun muyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubatı ne çabuk unuttunuz? Deprem bizim için domates fiyatından, kırmızı et fiyatından daha mı önemsiz? Mülkün sahibi sizsiniz."