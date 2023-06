28. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili A. Adayı Prof. Dr. Lütfi Akça, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen “UN 2023 Water Conference” isimli etkinliğine davet edildi. Ancak Prof. Dr. Akca, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimler nedeniyle söz konusu etkinliğe katılamayacağını duyurdu.

Dünya Su Günü nedeniyle bir açıklama yaparak ülkemizdeki temiz su kaynaklarının korunması gerektiğine değinen Prof. Dr. Akca, “Küresel ısınmanın gözle görülür etkilerinden biri suyun azalması. 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla uyarıyoruz Su kıtlığı yaşanabilir!” diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarlığı da yapmış olan hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, dünya genelinde her yıl artan su krizine farkındalık oluşturabilmek adına tatlı suyun önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak için her yıl 22 Mart’ın “Dünya Su Günü” olarak kutlandığını hatırlattı. Lütfi Akca, “Bugün, suyla ilgili konular hakkında daha fazla bilgi edinmek, diğer insanları bilgilendirmek ve su sorunları üzerine farkındalık yaratması bakımından önemli bir fırsattır. Su, her şeyden önce yaşamın temel yapı taşıdır. Diğer taraftan su, istihdam yaratmak, ekonomik, sosyal ve insani kalkınmayı desteklemek için hayati bir öneme sahiptir” diye konuştu.

Suyun hayatımızı sağlıklı sürdürebilmek için en temel gereksinimlerden olduğunu anlatan Lütfi Akca sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünyada su azalıyor. Birleşmiş milletler tarafından yayımlanan ‘Herkes İçin Su Ve Sanitasyona Dair İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme olduğu belirtiliyor. Su; tüm canlılar ve dünyada canlılık için en temel ihtiyaçtır. Bir su molekülü, kullanılacak temiz su olarak çok kısa bir süre var olabiliyor. Su kıtlığının önüne geçmek için tasarruf etmek ve suyumuzu korumak önemli. Suyumuzu dikkatsiz kullandığımız her gün suyun gelecekteki varlığını tehlikeye sokuluyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel çapta arıtmaya tabi tutulmayan atık su oranının yarıya indirilerek güvenli biçimde geri kullanımın teşvik edilmesi öngörülmekte. Ayrıca, arıtılmış atık suların güvenli biçimde yeniden kullanılmasını sağlamak gerekmekte. UN-Water tarafından organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile yapılmaktadır. 2021 yılı için belirlenen tema “Suyun Değeri”dir. Kuşkusuz “Suyun Değeri”, fiyatından çok daha fazlasıdır. Su, aile bireylerimiz, kültürümüz, sağlığımız, eğitimimiz, ekonomimiz ve doğal çevremizin bütünlüğü için son derece önemlidir. 2023 yılı Dünya Su Günü teması ise “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” olarak belirlenmiştir. Bu sene bu tema üzerinden etkinlikler yapılacak ve bildiriler sunulacaktır.”

(Haber Merkezi)