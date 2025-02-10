Çorum Belediyesi ve Türk Ocakları Çorum Şubesi işbirliğiyle düzenlenen “Balkanların Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan, 2007-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 25. ve 26. dönem Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Sayın Mustafa İsen, Vali Çalgan ile görüştü.

Vali Çalgan’a yeni görevinde başarı dileklerini ileten İsen, “Özlenen Şehirler” isimli kitabını da hediye etti.

Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Arslan’ın da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, İsen’e teşekkür etti.



Editör: KEMAL YOLYAPAR