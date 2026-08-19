Hitit Üniversitesi’nde uzun yıllar akademik ve idari çalışmalara önemli katkılar sunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, yeni görev yeri olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ne uğurlandı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen veda programında, Prof. Dr. Baykam’ın Hitit Üniversitesi’ne kazandırdığı değer ve yıllar boyunca ortaya koyduğu özverili çalışmalar dile getirildi.

HİTÜ yönetimi ve akademik camiası, üniversiteye sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla Prof. Dr. Baykam’a teşekkür ederek, akademik hayatına TOBB ETÜ’de devam edeceği yeni görevinde başarılar diledi. Baykam’ın yeni görevinde de akademik çalışmalarıyla önemli katkılar sunması temenni edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR