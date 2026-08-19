İskilip Meydan Çayı Islah Projesi’nin ikinci etap yapım işi için ihale süreci başlıyor. Projenin ikinci etabına ilişkin ihale, 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ilk etabın ardından ikinci etap çalışmalarının da hayata geçirileceğini duyurdu.

İskilip’e değer katacak önemli bir yatırımın daha uygulamaya alınacağını belirten Milletvekili Kaya, “İskilip Meydan Çayı Islah Projesi’nde ilk etabın ardından şimdi de ikinci etap yapım işi ihalesine çıkıyoruz. İhale 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İskilip’imiz için çalışmaya, üretmeye ve sözlerimizi birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin ikinci etabının tamamlanmasıyla birlikte Meydan Çayı çevresinde yürütülen ıslah çalışmalarının kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi