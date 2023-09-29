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ADD Çorum Şubesi tarafından yarın (30 Eylül Cumartesi günü) saat 17.30’da dernek binasında, Hattuşa - Boğazkale Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner'in konuşmacı olduğu; 'Hatussa- Efsanevi Hitit İmparatorluğu'nun İzinde' adlı bir söyleşi programı düzenleyecek.

Anadolu'da çeyrek asrı aşkın süredir medeniyetlerin izini süren Andreas Schachner, bölgede sürdürülen kazı çalışmaları, Hititlerin yaşantısı ve kültürü gibi konularda katılımcıları bilgilendirecek. 2005 yılından bu yana Hattuşa-Boğazköy Kazılarını yöneten Schachner'in Hitit ve Asur uygarlıklarıyla ilgili yayınlanmış eserleri bulunuyor.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, söyleşi programına tüm dernek üyelerini ve konuya ilgi duyan vatandaşları davet etti.