Prof. Dr. Adem Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Prof. Dr. Adem Kurt'un cenazesi, dün öğle saatlerinde Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi olan Çorum'un Alaca ilçesine gönderildi.
Öğle saatlerinde Alaca Devlet Hastanesi morgundan alınan Prof. Dr. Adem Kurt'un cenazesi Ömer Paşa Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Adem Kurt'un naaşı dualar eşliğinde doğum yeri olan Alaca'nın Dedepınar köyünde toprağa verildi.
(İHA)
Editör: İHA AJANS