Prof. Dr. Habib Akdoğan konuşmasında; ‘Siyasi partilerin finansmanı’, Siyasetçinin finansmanı’ ve ‘Seçim kampanyalarının finansmanı’ konularını hem Türkiye’de ki hem de Avrupa ve Amerika’daki durumunu yasal ve etik tüm boyutlarıyla anlattı.

Yoğun katılımın olduğu panelde Akdoğan’ın sunumu ilgi ve dikkatle dinlendi. Panelde Prof. Dr. Akdoğan’la birlikte Hukukçu – Eski Milletvekili İlhan Cihaner, Felsefeci Salime Tarikçi, ve Psikolog Hilal Odabaş’da sunumlar gerçekleştirdi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ