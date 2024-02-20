13 Kasım 2023 tarihinde başlayan 15 Aralık 2023 tarihinde sona eren MHP de aday adaylık sürecinde 123 aday adayı ile rekor sayıda bir müracaat ile süreci tamamlamıştı.
“Genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik” parolası ile seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı, merkez ilçe ve 13 ilçede İl Genel Meclis Üyesi adaylarını açıkladı.
MHP'nin Çorum ve ilçe il genel meclis üyesi adayları şu isimlerden oluştu. “ÇORUM MERKEZ: Sinan Eryücel, Yener Ceylan, Bülent Yılmaz, Burak Bulanık, Adil Kurt, Hakan İlci, Deniz Bıdak
ALACA: Tuncay Okur, Bülent Özdemir, İkram Şimşek
BAYAT: Musa Demirci, Yılmaz İmal
BOĞAZKALE: Turgut Karadurak, Burak Küçükkoçak
DODURGA: Ahmet Aydoğdu, Ahmet Sepetçi
İSKİLİP: Doğan Uçar, Adem Seyrek, Nevzat Uçar
KARGI: Mustafa Bedir, Mustafa Yumrukaya
LAÇİN: Yavuz Aykaç, Hıdır Karaman
MECİTÖZÜ: Yahya Eker, Ali Ergan
OĞUZLAR: İbrahim Tiryaki, Mehmet Düvenci
ORTAKÖY: Hacı İbrahim Uzuner, Resul Büztaş
OSMANCIK: Selim Dölcü, İsmail Çevik, Süheyip Tuncay
SUNGURLU: Duran Baysa, Salih Kardaş, Saniye Şahin
UĞURLUDAĞ: Kenan Genç ve Mehmet Ali Alay”
(Volkan SINAYUÇ)