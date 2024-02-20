13 Kasım 2023 tarihinde başlayan 15 Aralık 2023 tarihinde sona eren MHP de aday adaylık sürecinde 123 aday adayı ile rekor sayıda bir müracaat ile süreci tamamlamıştı.

“Genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik” parolası ile seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı, merkez ilçe ve 13 ilçede İl Genel Meclis Üyesi adaylarını açıkladı.

MHP'nin Çorum ve ilçe il genel meclis üyesi adayları şu isimlerden oluştu. “ÇORUM MERKEZ: Sinan Eryücel, Yener Ceylan, Bülent Yılmaz, Burak Bulanık, Adil Kurt, Hakan İlci, Deniz Bıdak

ALACA: Tuncay Okur, Bülent Özdemir, İkram Şimşek

BAYAT: Musa Demirci, Yılmaz İmal

BOĞAZKALE: Turgut Karadurak, Burak Küçükkoçak

DODURGA: Ahmet Aydoğdu, Ahmet Sepetçi

İSKİLİP: Doğan Uçar, Adem Seyrek, Nevzat Uçar

KARGI: Mustafa Bedir, Mustafa Yumrukaya

LAÇİN: Yavuz Aykaç, Hıdır Karaman

MECİTÖZÜ: Yahya Eker, Ali Ergan

OĞUZLAR: İbrahim Tiryaki, Mehmet Düvenci

ORTAKÖY: Hacı İbrahim Uzuner, Resul Büztaş

OSMANCIK: Selim Dölcü, İsmail Çevik, Süheyip Tuncay

SUNGURLU: Duran Baysa, Salih Kardaş, Saniye Şahin

UĞURLUDAĞ: Kenan Genç ve Mehmet Ali Alay”

(Volkan SINAYUÇ)



Editör: HABER MERKEZİ