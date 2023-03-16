AK Parti İl Başkanlığı’nda dün akşam saat 17.00’de bir basın toplantısı düzenleyen Mustafa Gökgöz kendisinin kısa tanıtımını yaptığı toplantıda Çorum’a hizmet için yola çıktığını vurguladı. AK Parti İl Başkan Yardımcıları Ali Evlüce ve Ercan Daşdan ile partililerin hazır bulunduğu basın toplantısında “niyet hayır, akıbet hayır” diyerek yola çıktığını söyleyen Mustafa Gökgöz öncelikle kendini tanıttı.

Çorum’da Azap Sokak’ta doğduğunu, asırlardır ilimizde varlığını sürdüren bir aileden geldiğini, ilk, orta ve lise tahsili sonrasında bugüne kadar 18 üniversiteyi bitirdiğini, hali hazırda ise iki bölümde eğitimini sürdürdüğünü açıkladı.

Ekonomi, hukuk, uluslararası ilişkiler, iş güvenliği uzmanlığı, çalışma ekonomisi, bilişim sektörü, mülkiye ve mühendislik bölümlerinde eğitim aldığını, üniversite hocalık yaptığını, her daim öğrenci olmayı sürdüreceğini kaydeden Mustafa Gökgöz bu şehre aşık olduğunu da vurguladı.

Gökgöz milletvekilliği aday adaylığını duyurduğu basın toplantısında daha sonra şunları söyledi: “Geçerken uğradığım değil, ömrümü geçirdiğim şehir için adayım. Poz vermek için değil, omuz vermek için adayım. Parası olan için değil, yarası olan için adayım. Ayağı yere basan, fizibilitesi yapılmış projeler için adayım. Türkiye Yüzyılını Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşa eden neferlerden birisi olmak için adayım. Eğitim yaşamım boyunca pek çok kıymetli hocadan dersler aldım, şimdi de dünya siyasetinin lideri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rahle-i tedrisatından geçmek için adayım. Liderimiz “yarın değil, hemen şimdi” dediği için adayım. Kibirden ve de kifayetsiz muhterislerden olmaktan Allah’a sığınarak, milletvekili aday adaylığımı ilan ediyorum. Rabbim sırat-ı müstakimden ayırmasın, hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin”



(Tugay GÖKTÜRK)

