Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Kurucusu ve iki dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten başarılı iş insanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli dün AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısı ile Çorum Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” hedefleri uyarınca sanayici kimliği ve sivil toplum kuruluşlarındaki tecrübesi ile hem ülkeye hem de memleketi Çorum’a hizmet etmek için bu yola çıktığını söyleyen Küçükbenli, seçilmesi halinde ilimiz için canla başla çalışacağını kaydetti.

Toplantıda hazır bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Ercan Daşdan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçim için partilerinde milletvekili aday adaylığı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak; “Bugün partimize geçmiş dönemde partimize hizmet etmiş olan, yıllardır yanımızda olan Mehmet Vahdettin Küçükbenli aday adaylığı açıklamasını yapacaktır. Arkadaşımıza çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Yapılacak seçimi başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Seçimlerin ülkemize; ilimize ve partimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketine değinerek hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek sözlerine başlayan ve devletimizin afetin ilk anından itibaren afetzedelerin yanında olarak yaraların sarılması için seferber olduğunu anlatan Mehmet Vahdettin Küçükbenli, bu ortama rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararı aldığını, Allah’ın izni ile AK Parti’nin yine yeniden iktidar olacağını vurguladı.

Kendisinin de bu zor günlerde partisinin yanında yer alarak Cumhuriyetin 2. Yüzyılında Erdoğan’ın bir neferi olarak çalışmak adına aday adaylığını açıkladığını söyleyen Küçükbenli: “Sevdalısı olduğum memleketime ve partime daha faydamı olabilmek adına aday oldum. Sanayici kimliğim ile memleketine yarar sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)