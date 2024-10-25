Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liselerarası Basketbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık gözetiminde gerçekleşen turnuvaya 4 okul katılım sağladı. Atatürk Spor Salonu'nda eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda Özel Ada Koleji şampiyon olurken, Başöğretmen Anadolu Lisesi ikinci, Özel Bilgi Koleji üçüncü ve Özel TED Koleji ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA