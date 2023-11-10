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Olay gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yanında bir arkadaşı ile caddeye gelen O.İ., pompalı tüfekle ateş açtı yanındaki arkadaşı ise olayı saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.

Durumun ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakaladı.

Caddede bulunan ikamet yada iş yerlerinde her hangi bir isabet ve zarar meydana gelmezken, şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.