Gece saatlerinde içerisinde S.K, C.A. ve T.G.’nin bulunduğu 34 BID 309 plakalı kiralık otomobil Çorum-Ankara Karayolu’nda bulunan kontrol noktasında ekiplerin ‘dur’ ikazını dinlemeyerek kaçtı.

Durumundan şüphelendikleri otomobilin peşine düşen polis ekipleri aşırı hızla trafikte tehlikeli şekilde kaçan şüpheli aracı il merkezinde kıstırdı.

Polise yakalanmak istemeyen şüpheliler ara sokaklardan kaçmaya çalıştıkları esnada Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Cadde üzerinde park halindeki bir araca çarparak kaza yaptılar.

Otomobili terk ederek yaya kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, otomobilde yapılan ilk incelemede silah ve narkotik madde olduğu tespit edildi.

Otomobil detaylı inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.