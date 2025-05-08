Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan A.İ. idaresindeki 16 AIF 605 otomobil polis kovalamacası sırasında kaldırıma çıktı.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen sürücünün 1.96 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Sürücüye dur ihtarına uymamak, ehliyetve alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 53 bin 200 lira ceza uygulandı.

A.İ., ifade işlemleri için polis karakoluna götürülürken, kaldırıma çıkan araç polis ekiplerinin yardımı ile indirilirek ehliyetli bir sürücüye teslim edildi.