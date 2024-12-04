İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, beraberinde komiserler ve polislerle birlikte Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda özel öğrencilerle buluştu. Emniyet Müdürü Murat Önder ve beraberindekiler öğrencilerle birlikte pasta kestiler ve ardından polis arabaları ve çeşitli hediyeler takdim ettiler. Öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hakan Topallı da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Emniyet Müdürü Murat Önder’e hediye takdim etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR