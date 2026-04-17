Okul çevrelerinde devriye ekipleri ve giriş-çıkışlarda sabit görev yapan emniyet güçleri okulların ve öğrencilerin güvenliği için çaba gösteriyor. Bu kapsamda ilçe merkezindeki tüm okulları kapsayacak şekilde 25 noktada sabah saatlerinden itibaren Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, eğitim-öğretim ortamının güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla okul çevrelerindeki devriye faaliyetlerini artırırken, şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimlerini de sıklaştırdı.

Muhabir: Haber Merkezi