Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olaylar sonrası, Çorum’da da bazı sosyal medya hesapları aracılığıyla eğitim öğretimi aksatmaya yönelik, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür provokatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak, söz konusu hesapların emniyet birimlerince yakından takip edildiği ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Çorum genelinde tüm okullarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı aktarılan açıklamada, emniyet güçleri, okul idareleri, öğretmenler ve velilerin duyarlılığı sayesinde eğitim öğretimin sorunsuz şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yaşanan saldırılar kınanarak, hayatını kaybedenler için rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Vatandaşlara çağrıda bulunulan açıklamada, “Yanıltıcı, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara ve provokasyonlara itibar etmeyelim.” ifadelerine yer verildi.