Çorum’un Mecitözü ilçesi Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencilerinin bir yıllık emeği AHL Alış Veriş Merkezi’nde sergilendi.

Köylerden taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler tarafından hazırlanan “Düşler Sokağı Resim Sergisi” ile müzik dinletisi, davetlilerden büyük ilgi gördü.

Sergide, 14 kurs öğrencisinin hazırladığı 60 tablo yer alırken, okulda eğitim gören 70 öğrencinin yaptığı duvar süslemeleri ve kağıt çalışmaları da sergilendi. Çalışmalarda toplam 84 öğrencinin emeği bulunduğu belirtildi.

Koordinatörlüğünü resim öğretmeni Serdar Pelteci’nin yaptığı sergide, atık malzemelerin geri dönüşüm yoluyla tablo haline getirildiği eserler dikkat çekti.

Akrilik boya çalışmaları ile sınıf içi ders etkinlikleri kapsamında hazırlanan eserler de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, daire amirleri, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.