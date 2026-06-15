Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Erkan Dalyan ile çalışma arkadaşları Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur kalaycı ve Onur Şamlı, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Yağmaksan Makina’yı ziyaret ederek firma kurucusu Mustafa Yağlı ve Genel Müdür Fatih Yağlı ile görüştüler.

Sohbette, 1994 yılında Almanya’da edinilen bilgi birikimi, üretim kültürü ve iş disiplininin Çorum’a taşınmasıyla kurulan Yağmaksan’ın bugün yüksek hassasiyetli üretim kabiliyeti, kalite altyapısı, ihracat başarısı ve savunma sanayiindeki çalışmalarıyla şehrin önemli değerlerinden biri haline geldiği tespiti yapılırken, Çorum sanayiinin geleceği, savunma sanayiine entegrasyon, yüksek katma değerli üretim, kalite sistemleri, dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.