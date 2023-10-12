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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimiz genelinde gümrük kaçağı alkollü içki satışını ve silah mühimmatı ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, bir şahsın aracında el yapımı alkollü içki satışı yaptığı tespit edilmesi üzerine, şahsın araç ve ikametinde yapılan adli aramada; kaçak alkol ve silah ele geçirildi.

Operasyon sonucu; 2 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 97 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ile tüfeklere ait 9 adet fişek, 1 adet kama, 20 litre etil alkol, 7,5 litre el yapımı alkollü içki, 6 şişe alkollü içki yapımında kullanılan içki aroması ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Suç ve suçlunun her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” denildi.