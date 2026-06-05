112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine Kale Mahallesi Zafer 3. Cadde’de bulunan M.Y.’ye ait adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin adrese ulaşmasının ardından alkollü olduğu değerlendirilen M.Y., daire ziline basan ekiplere şarkı söylemeye başladı.
Alkollü olduğu değerlendirilen M.Y., sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK