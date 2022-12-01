Çorum FK, Menemen FK ile Pazar günü sahasında oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, saat 15.00’te başlayan antrenmana sakatlıkları süren Mehmet Taşçı ve Salih Zafer Kurşunlu ile hasta olan Mustafa Eren Damar katılmadı. Alt adalesinde ağrı olan Enes Nalbantoğlu da tedbir amacıyla dinlendirildiği için antrenmanda yer almadı.

Isınma ile başlayan antrenman pas çalışmasının ardından 6 kaleli minyatür oyunla sona erdi. Kırmızı-siyahlı futbolcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekerken, tüm planları galibiyet üzerine yapan teknik direktör Tahsin Tam’ın zaman zaman oyuncularına uyarılarda bulunduğu görüldü.

(Hüseyin AŞKIN)

