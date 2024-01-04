Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, noterden, TÜVTÜRK'ten ve bayilerden gelen basım talebine istinaden 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni barkodlu/karekodlu plaka basımına geçtiklerini duyurdu.

SAHTE PLAKANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Şahin, yeni uygulama ile plakaların hangi seri numarası ile ne zaman ve nerede üretildiği gibi bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınarak otomatik olarak ilgililerin kullanımına sunulacağını belirterek, "Bu uygulama ile sahte plakanın önüne geçilecektir" diye konuştu.



MEVCUT PLAKALAR ETKİLENMEYECEK

Tahsin Şahin, yeni uygulamanın ardından mevcut plakaların değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin soruya ise, "Mevcut plakalar değiştirilmeyecek. Şimdilik sadece yeni satışlarda plaka değişimi zorunlu hale geldi" yanıtını verdi. Şahin, bu yeniliği memnuniyetle karşıladığını ve Çorum’da bu değişikliğin sorunsuz bir şekilde uygulandığını dile getirdi.