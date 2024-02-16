Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 13-15 Şubat tarihleri arasında Aydın’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencilerin ter döktüğü müsabakalarda Çorum’u kızlarda ve erkeklerde Çorum Pınar Koleji ve sadece erkeklerde Spor Lisesi temsil etti. Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda Çorum Pınar Koleji kızlarda Türkiye Şampiyonu olurken, erkeklerde ise Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

SPOR LİSESİ TÜRKİYE İKİNCİSİ

Pınar Koleji’nin yanı sıra Çorum’u erkekler kategorisinde temsil eden Spor Lisesi de şampiyonada kürsü yapmayı başardı. Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Biçer önderliğinde önemli maçlar oynayan Spor Lisesi Türkiye ikincisi olarak Çorum’a döndü.