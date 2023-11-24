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Kaza, Merzifon Sanayi Sitesi civarındaki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merzifon’dan Çorum istikametine giden S. T. nin kullandığı 05 AC 652 plakalı pikap F.P’nin kullandığı 05 AD 049 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yangın söndürüldü. 2 araçtaki toplam 4 kişi şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.