İtalya'nın 140 yıllık havacılık devi Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alma süreci resmen tamamlandı.

Baykar, Piaggio Aerospace'in satın alma sürecini bugün İtalya'da düzenlenen imza töreniyle resmen tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın 27 Aralık 2024’te verdiği onayla başlayan süreç, İtalya Başbakanlık Ofisi'nin "Golden Power" düzenlemesi kapsamında verdiği onayla nihayete erdi.

İtalya'da düzenlenen törene İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace'ten sorumlu olağanüstü komiserler Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti katıldı.

Devir işlemi İtalya'da Piaggio Aerospace'in 140 yıllık mirasını geleceğe taşıyacak yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adolfo Urso, anlaşmanın İtalya için önemine değinerek, bu operasyonun İtalya'nın stratejik bir sanayi varlığını koruma altına aldığını ifade etti.

İtalyan havacılık ve uzay sektörünün yeniden canlanmasının temelini attıklarını aktaran Urso, "Oluşturulan sağlam endüstriyel plan sayesinde Piaggio Aerospace, yeni yatırımlar ve yerel uzmanlığın güçlendirilmesiyle sektörde yeniden lider bir konuma yükselecek. Bu süreç devletin olağanüstü yönetim ve Golden Power araçlarıyla endüstriyel egemenliği koruyabildiğini ve kaliteli uluslararası yatırımları ülkemize çekebildiğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Haluk Bayraktar da Piaggio Aerospace'i şirketin köklü geleneğinden güç alan cesur bir vizyonla yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Şirketi zor zamanlarda ayakta tutan yetkin ve fedakar çalışanlarına derin saygı duyuyoruz. Yeni fırsatlar oluşturmak, inovasyonu güçlendirmek ve müreffeh bir gelecek sağlamak için birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise Piaggio Aerospace gibi İtalya'nın inovasyon ve mühendislik mükemmeliyeti sembolü bir şirketin geleceğinden sorumlu olmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

Hedeflerinin sivil havacılık kabiliyetlerine yatırım yaparak P.180 Avanti EVO üretimini artırmak, şirketin Avrupa'da uçak ve motor bakımında mükemmeliyet merkezi rolünü güçlendirmek ve bu tarihi markayı yeniden canlandırmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Uzun vadeli büyüme, yüksek nitelikli istihdam ve Türkiye ile İtalya arasındaki sanayi işbirliğinin daha da derinleşmesi için kararlıyız. Piaggio Aerospace sadece mühendislik alanında yüzyıllık bir mükemmeliyet hikayesini temsil etmiyor. Bu satın almayı bir iş kararının ötesinde İtalyan havacılık tasarımı ve üretimine yeni bir soluk kazandırma fırsatı olarak görüyoruz. Piaggio'nun eşsiz kimliğini koruyarak inovasyon, güvenlik ve küresel pazarların taleplerini karşılayacak yeni bir performans ruhuyla güçlendireceğiz."

Şirketi bir süredir yöneten olağanüstü komiserler ise devir işlemini "İtalyan havacılığının en eski isimlerinden birinin yeniden doğuşu için tarihi bir an" olarak tanımladı. Anlaşmanın bölgede sanayi ve istihdam sürekliliği sağlamasının yanı sıra İtalya ve Avrupa havacılık-uzay ekosisteminin güçlenmesine de önemli katkılar sunacağı vurgulandı. Geçiş sürecinin şirketin banka kredisi ya da devlet desteği olmaksızın kesintisiz faaliyetlerini sürdürerek başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Bu satın alma Baykar'ın Leonardo ile yürüttüğü insansız hava aracı geliştirme ortaklığı başta olmak üzere Türkiye ile İtalya arasındaki daha geniş sanayi işbirliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Baykar yeni dönemde Piaggio Aerospace için kapsamlı bir endüstriyel plan hazırlayarak şirketi istikrara kavuşturmayı ve büyümek için gerekli stratejik yatırımları yapmayı hedefliyor.

Piaggio Aerospace'in Avrupa sanayi ekosistemindeki stratejik rolünün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor

Gelişim planının temel hedefleri arasında efsanevi P.180 Avanti EVO uçaklarının yenilenen teknolojik kabiliyetleriyle küresel pazara yeniden sunulması yer alıyor. Ayrıca Baykar'ın Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'larına yönelik küresel pazar talebini karşılaması için Piaggio tesislerinde üretim yapılması ve uçak ile motor bakımında Avrupa çapında bir mükemmeliyet merkezi kurulması hedefleniyor. Böylece Piaggio Aerospace'in tarihi mirasının korunması ve şirketin Avrupa sanayi ekosistemindeki stratejik rolünün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Piaggio Aerospace markası altında faaliyet gösteren ve olağanüstü yönetim altında olan iki şirket; Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation'ın şirket varlıklarının Türk şirketi Baykar'a kesin olarak devredilmesini onaylayan operasyonu İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı huzurunda tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Anlaşma kapsamında Baykar, Villanova d’Albenga ve Cenova'daki mevcut istihdam seviyelerini korumayı taahhüt etmekte, üretim faaliyetlerindeki genişlemeyle orantılı olarak çalışan sayısının artırılması planlanmaktadır." denildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu satın almanın, İtalya ve Türkiye arasındaki daha geniş bir sanayi işbirliği kapsamında olduğu belirtilerek, "Baykar ve Leonardo arasında insansız hava araçlarının (İHA) ortak geliştirilmesi için bir ortak girişim kurulmasını da içermektedir. Bu çerçevede Baykar, Piaggio Aerospace için iddialı bir sanayi planı sunmuş ve şirketin istikrarını sağlamak ve büyütmek için gerekli stratejik yatırımları yapacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolf Urso, bu devir işlemini "stratejik operasyon" olarak tanımladı.

Baykar'ın Piaggio Aerospace'i devralması onuruna Roma'da resepsiyon verildi

Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliği yaptığı resepsiyona, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace'in Olağanüstü Komiserleri Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti ile Leonardo Başkanı Stefano Pontecorvo ile çok sayıda üst düzey konuk katıldı.

Baykar Genel Müdürü Bayraktar ve Piaggio Aerospace yetkilileri, burada İtalyan Bakan Urso ile Büyükelçi Ülgen'in huzurunda son imzaları atarak, satın alma sürecinin tamamlandığını ilan etti.

Büyükelçi Ülgen, burada yaptığı konuşmada, Baykar'ın Piaggio Aerospace'i devralma işlemi ve dolayısıyla bunun onuruna böyle bir resepsiyona ev sahipliği yapmaktan çok heyecanlı ve memnun olduğunu belirtti.

Ülgen, "Roma'daki Türk Büyükelçisi olarak, Türk şirketi Baykar ile tarihi İtalyan şirketi Piaggio arasındaki anlaşmanın kapanışına tanıklık ettiğimiz bu çok önemli kutlamada, Avrupa ve daha geniş coğrafyalar için daha parlak, daha güvenli ve çok daha dostane bir gelecek arayan herkesin zihinlerinde ve kalplerinde zaten çokça yer bulan, ilham verici bu işbirliğini dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Bayraktar da böyle bir etkinlikte bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, devir operasyonun tamamlanmasında katkıları olanlara özel olarak teşekkür etti.

Bayraktar, Piaggio için Baykar'ın son teklif veren ama sonunda ihaleyi kazanan taraf olduğuna dikkati çekerek, "Bu çaba sarf etmeden olmadı. Tüm bu sinerjilerle gerçekleşti. Bu markanın yeniden canlandırılmasından mutluluk duyarız. Bu büyük bir miras. Derin bir saygımız var. Türkiye’nin en büyük havacılık ihracatçısı olan Baykar olarak, sinerji yaratmak, yenilik getirmek, bu markayı yeniden sivil, güçlü ve canlandırılmış bir marka haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Baykar'ın Piaggio Aerospace'i almasının, İtalya'da sinerji yarattıkları çerçevenin bir parçası olduğunu dile getiren Bayraktar, "Burada Leonardo üst düzey yönetimi de var. Onlara, başkana ve üst düzey yönetime selamlarımı iletmek isterim çünkü Piaggio da bu çerçevenin bir parçası, çünkü Piaggio'yu bu çerçeve anlaşması kapsamında da desteklemek isteriz. Bu gerçekten ateşleyici bir şey, stratejik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için Piaggio bir finansal yatırım değildir. Bu, stratejik bir yatırımdır. Hayalimiz ve hedefimiz, bu yatırımı sadece Türkiye için değil, İtalya ve işbirliğimiz için de bir başarı hikayesine dönüştürmektir. Bu amaçla çalışacağız. Huzurunuzda söylemek isterim ki, bu markayı ve bu çerçevedeki işbirliğimizi desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

İtalyan Bakan Urso da Baykar'ın, kendileri için ikonik olan Piaggio'yu satın alma işleminin tamamlanmasının önemli ve stratejik bir adım olarak gördüğünü söyledi.

Urso, "Baykar'ın yatırımının, Piaggio Aerospace'in havacılık sektöründeki teknolojik kapasitesinin, bakım ve motor üretimini yeniden canlandırmak vizyonuna sahip olması gerçekten önemli." dedi.

Bu stratejik adımın, İHA araçlarının birlikte üretilmesi açısından da önem taşıdığını aktaran Urso, şunları kaydetti: "(Baykar'ın Piaggio Aerospace'i alması) Bu anlaşmanın en önemli meyvesi de Baykar ile Leonardo arasındaki işbirliğidir. Leonardo ile Baykar arasındaki bu işbirliği yani İtalya ve Türkiye arasındaki bu işbirliği, bizim Avrupamızın güvenliği ve savunması için belirleyici bir andır. 'Bizim Avrupamız' derken tabii ki Türkiye'yi de kastediyorum. Türkiye de Avrupamızın bir parçasıdır."

Resepsiyon, Türk lezzetlerinin ikramıyla son buldu.

Muhabir: AA AJANS