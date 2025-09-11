Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nce düzenlenen“Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri Umut Radyo mikrofonlarından Çorum halkına anlatıldı.

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’ın hazırlayıp sunduğu program yoğun ilgiyle dinlendi.

FARKINDALIK OLUŞTURAN PROGRAMLAR..

Programa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Ömer Faruk Asanoğlu ve Aile Hekimliği Birim Sorumlusu Dr. Süleyman Akif Yıldırım konuk oldu. ‘‘Size En Yakın Hekiminiz’’konulu söyleşide Aile Hekimliği anlatıldı.

DANIŞMAN ÇINAR’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Program sonunda Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hüseyin Göksal toplumda farkındalığın artırılması amacıyla Umut Radyo’da gerçekleşen programların halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine katkı sunduğunu belirterek teşekkür etti.

Göksal, hazırlayıp sunduğu programlar için Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’a teşekkür belgesi ve plaket takdiminde bulundu.