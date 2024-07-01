Çorum’da bir petshopta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Ekin 2. Sokak'ta bulunan N.Ö.'ye ait petshop'ta bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile dükkan içerisinde bulunan hayvanlar kırılan camlardan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen hayvanlara su verilirken her hangi bir hayvan telef olmadı.

Ekiplerin çalışması ile söndürülen yangın sonrası içeride biriken duman tahliye edildi.