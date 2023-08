Tahmini Okuma Süresi: dakika

AKP iktidarının deyimi ile Türkiye’nin Gabar’da petrol, Karadeniz'de gaz bulduğunu, kendi aracını üretmeye başladığını hatırlatan Erkan Yıldız, faturalardaki aşırı yükselişe dikkati çekerek, “Bu neyin nesi?” diye sordu.

Yıldız, Çorum’da asayiş olaylarının, silahlı çatışma, adam vurma, yaralama, gasp, uyuşturucu, hırsızlık gibi olayların her geçen gün arttığını ifade ederek, gerek olaylar yüzünden, gerekse mültecilerin açtığı sorunlar yüzünden halkın artık sokağa çıkamayacak duruma geldiğini anlattı. Yıldız, AKP iktidarını ve Çorum valisini olumsuz gidişata bir an önce çare bulmaya davet etti.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“TOOG AÇIN HALİNDEN NE ANLAR?”

“Seçimlerde verilen vaatler cebimizi yakmaya devam ediyor. Fazla uzağa gitmeye gerek yok; seçimler bitti, aradan geçti. 2 ay önce iktidar partisi ne demişti; “Gabar’da petrol, Karadeniz'de gaz bulduk. Kendi aracımızı üretmeye başladık” demişti. Gelinen nokta; gaz fiyatlarında fahiş artış, durdurulamayan petrol ürünleri… Sormadan geçemiyoruz; Gabar’da petrol bulduk, neden petrol fiyatları tavan yaptı, gaz bulduk neden faturalar el yakıyor. Bir de seçimlerde TOGG aracımız vardı, Süleyman Şah türbesi gibi oradan oraya taşınan, yanlarında fotoğraf çektirmek için sıraya girenler… TOOG’lar rafa kaldırıldı. Darısı belediye seçimlerinde gezdirilmeye… TOOG açın halinden ne anlar?

“NEREYE GİDİYORUZ?”

Muhtarlıklar icra kağıtları ile dolu, mahkeme çağrı kağıtlarıyla dolu. Boşanmalar almış başını gidiyor. Halkımız uyutuluyor, sosyal medya şarlatanları Türk aile yapısına uymayan soytarılıklar, videolar çekip paylaşımlar yapıyor. Nereye gidiyoruz? Bunlara kimse dur demiyor.

“HER GÜN ÇATIŞMA, HER GÜN OLAY…

HUZURLU KENT BÖYLE Mİ OLUR?”

Çorum’da her gün bir silahlı çatışma, kavga, adam vurma, yaralama… Buradan Sayın kıymetli valimize de bir soru yönetmekten geri durmayacağız. Sayın valimiz geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmıştı; “Çorum, huzurlu ve olaysız iller arasında, ilklerin arasında” demişti. Sayın valim, nasıl huzurlu şehiriz her gün basında kavga, silahlı yaralama haberleri duyuyoruz. Akşam saat 22.00’den sonra Çorum terk edilmiş gibi, içine kapanıyor. Sokaklarda insanlar ailesiyle gezmeye korkuyor. Sayın valimizi bu konularda daha duyarlı olmaya, biran evvel önlem almaya davet ediyoruz.

“ETRAFIMIZ SURİYELİLERLE,

MÜLTECİLERLE KUŞATILDI”

Suriyeliler konusuna değinmeden de duramayacağım: Saat Kulesinin etrafını, Aşıklar Tepesi’ni adeta gasp etmiş gibi, yüksek sesle, dillerini anlamadığımız şekilde bağıra bağıra konuşmaları, çevreye rahatsızlık vermektedir. Aşıklar Tepesi civarında kendi evlatlarımız parkta oyun oynamaya korkuyorlar. Mahalle halkı bu konulardaki şikayetlerini dile getiremez hale gelmiştir. Suriyeliler, mülteciler konusunda ciddi önlemler alınmalıdır. Bu gidişle kendi ülkemizde, kendi şehrimizde yabancı durumuna düşeceğiz.”