Trendyol 1.Lig 24.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Bodrum FK’yı konuk etti. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 11.dakikasında ev sahibi Ahlatcı Çorum FK Thomas Vherheydt’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Bodrum FK bu gole 40.dakikada Mohammed ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda taraftarının desteğini arkasına alan Kırmızı-Siyahlılar rakip kalede bulduğu pozisyonlardan faydalanamayınca 80.dakikaya 1-1 eşitlikle girdi. Dakikalar 81’i gösterdiğinde Eren’in ceza sahası içerisinde düşürülmesinin ardından hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez topun başında Nalepa geçti ve takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ahlatcı Çorum FK puanını 38’e yükselterek maç fazlası ile yeniden Play-Off potasına girdi. Konuk Bodrum FK ise 42 puanda kaldı.