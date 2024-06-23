Sanayide birer gün ara ile 2 ayrı yerde yangın çıktığını hatırlatan Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD) Başkanı Eyyüp Pehlivan, sanayi esnafını ve vatandaşları uyararak, atıkların yol kenarına atılmamasını istedi.

Sıcak havanın da etkisiyle atıkların hemen tutuştuğunu ifade eden ÇOSAD Başkanı Pehlivan, yol kenarlarında kuruyan otların da araçlardan atılan sigara izmaritleri nedeniyle tutuşabileceğini ve çıkabilecek olası büyük bir yangında birbirine bitişik sanayi dükkanlarının da zarar görebileceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yangında itfaiyenin olay yerine 16 dakikada gelebildiğini vurgulayan Eyyüp Pehlivan, sanayi sitesine bir itfaiye müfrezesinin kurulması gerektiğini söyledi.

“16 dakikada müdahale edilen yangın, kimyasal ve yanıcı maddelerle dolu sanayi sitesi için yeterli bir süre midir?” diye soran Pehlivan, yetkililerden bu konuya acil çözüm bulunmasını istedi.

Pehlivan ayrıca, Çorum Belediyesi’nden yeşil alanlara göstermiş olduğu temizlik hassasiyetini yangına ve çevre kirliliğine sebep olmaması adına boş arsalar içinde göstermesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan sanayideki denetimlerin artırılmasını talep eden Eyyüp Pehlivan, tüm sanayi esnafına da kazasız belasız günler temennisinde bulundu.

Editör: SELDA FINDIK