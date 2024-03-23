Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “25 Mart 2024 Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız ilimizi ziyaret edeceğinden gerek güvenlik önlemleri, gerekse vatandaşlarımızın trafikte zorluk yaşamamaları amacıyla Gazi, İnönü, Ilıca Caddesi, Akşemseddin Caddeleri ile Tuzcular Kavşağı'ndan Çorum Belediyesi istikametine araç parklarına müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yukarıda belirtilen caddelerde 25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 00.00 itibari ile araç park etmemeleri hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ