Edindiğimiz bilgilere göre, patlamanın meydana geldiği 3. kat 8 numaralı dairede, 2023’ün Ekim ayında 1 metreküp, Kasım ayında ise 15 metreküp doğalgaz kullanılmış. O tarihten beri de hiç kullanılmamış. Bir metreküplük tüketim, bir demlik çay suyu ısıtmaya tekabül ediyor. 15 metreküp ise bir günlük normal kullanımın bile yarısı düzeyinde. Dolayısıyla, olayda hayatını kaybeden Osman Keyinci’nin, bu evde yaşamadığı, ara sıra uğradığı anlaşılıyor.

Merhumun, olay günü de yine evine şöyle bir uğradığı, ama henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgazı açtığı, sonrasında ise evin doğalgazla dolduğu, elektrik düğmesine basılması sonucu da patlamanın meydana geldiği varsayılıyor.

Evden doğalgaz sesinin geldiği ise komşular tarafından ifade edilmişti.

Bu bilgiler ışığında, gerek apartmanın doğalgaz tesisatında, gerekse bölgenin doğalgaz şebekesinde herhangi bir arızanın söz konusu olmadığı sonucuna varılıyor.

Hilal Apartmanı’nda 16 daire, 4 dükkanın bulunduğu, bu dükkanlardan 2’sinin doğalgaz abonesi olduğu, bina tabanının çökmesi nedeniyle binanın tamamen yıkılmasının gerekeceği de edinilen bilgiler arasında.