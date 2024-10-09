Çorum'un Alaca ilçesinde ateşli silahla bir kişiyi vurarak olay yerinden firar eden şüpheli, suç aleti tabancalarla birlikte saklandığı yerde yakalandı. 6 Ekim günü Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta bulunan parkta Fatih Han Y.’yi tabanca ile vurduktan sonra kaçan Furkan K.’nin, olayda kullandığı 19 AFC 635 plakalı otomobil Eskiyapar Köyü’nde dere kenarında terk edilmiş halde bulundu. Çalışmaları genişleten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kaçmasına yardım eden şahıslarla birlikte şüpheli Furkan D.’yi suç aleti 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ile birlikte saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Furkan D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK