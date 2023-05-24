Gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler 25. Sokak üzerinde Sinan Ç.’ye ait 06 M 7898 plakalı otomobil, iddiaya göre park halindeyken benzin dökülerek ateşe verildi.

Otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil ile park halindeki başka bir otomobilde hasar oluştu.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede yanan otomobilin yakınlarında biri boş diğeri dolu iki adet benzin bidonu bulundu.