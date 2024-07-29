Çorum’da iki çocuk kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre Fırat K.(16) ile Yusuf K.(15), Çorum Saat Kulesi civarında girdikleri bir markette kendilerinden para talep eden tanımadıkları kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandılar.

Yaralı halde olay yerinden kaçarak eve giden iki çocuk, akrabaları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Tedavi altına alınan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.