Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in Mahmut Atalay Spor Salonu'nda yıllardır asılı duran, sporculara başarılar dilediği pankart bir süre önce kaldırıldı. Sungurlu Belediyespor- Ankara Maliye arasında oynanan maç öncesi, pankartın yerinde olmadığını fark eden Belediyespor yetkilileri itiraz etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Başkan Abdulkadir Şahiner'in pankartı maç arasında tekrar asıldı.

Pankartın Kaymakamın talimatı sonucu indirildiğini öğrendiklerini söyleyen İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, "Ne bu hazımsızlık? Spora bari siyaset karıştırmayın" dedi.

Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'in, sporun ve sporcunun daima yanında olduğunu herkes bilir ve takdir eder diyen Yıldız, "Hiç bir desteğin olmadığı halde kendi pankartın orada asılı duruyor. Ama sen, Sungurlu'nun çocuklarına milyonlarca TL destek veren bir Belediye Başkanının, sporculara başarılar dilediği pankartı indirtiyorsun. Sayın Kaymakam bir pankartın peşine düşeceğine, Sungurlu'nun sorunlarıyla ilgilen" diye konuştu.

Yıldız, bu konunun takipçisi olacaklarını ve o pankartın orada asılı duracağını ifade etti.