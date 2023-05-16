Kooperatif üyeleri ile birlikte ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya başta olmak üzere bazı davetlilerin de katıldığı genel kurulda Divan Başkanlığı’na Murat Akar seçilirken, Ali Bardakçı, Ali Örgel, Recep Araç, Mehmet Tüfekci ve Bayram Kaya divan üyeliklerine seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkarak bir konuşma Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan kooperatife kayıtlı 44 bin 407 üyenin bulunduğunu belirterek, bu üyeleret26 personel ile hizmet verdiklerini bildirdi.

Pehlivan, geçtiğimiz faaliyet döneminde toplam 2 bin 935 aktif ortağa tarım alet ve makinesi, sulama boru ve malzemesi, zirai mücadele ilacı, kimyevi, organomineral ve sıvı gübre, tohum ve fide, hayvan yemi, araç lastikleri ile tarımsal işlerde kullanılan diğer ürünler olmak üzere yaklaşık 110 milyon liralık satış yapıldığını kaydetti.

Kooperatifin 2022 faaliyet yılında ana sözleşmesinin öngördüğü hedefler doğrultusunda mevcut bütün imkanları ile yoğun bir çalışma yaptığını ve hizmetleri açısından başarılı olmaya çalıştığını belirten Pehlivan, 2022 faaliyet yılını 6.979.690 lira kârla kapattıklarını söyleyerek, “Gelecek yıllarda da uyarıcı teşviklerimiz ile sizlere daha iyi hizmet etmek yegane gayemiz olacaktır. Bu vesile ile gerek genel kurulumuzun, gerekse alacağımız kararların kooperatifimize, üyelerimize ve tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Ahmet Pehlivan’ın konuşmasının ardından Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu raporları okunarak ayrı ayrı ibra edildi. Kooperatifin bilanço, gelir tablosunun okunarak ibra edildiği kongrede Yönetim ve Denetçiler Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası da gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlendiği kongre, 2023 faaliyet yılına ait iş programı ve bütçesinin okunarak kabulü ile son buldu.