Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir mesaj yayınlayarak eğitim ve meslek ahlakının öğretmenlerin ellerinde yükseldiğini dile getirdi.

Öğretmenlerin yalnızca bireylerin değil, toplumların da geleceğini şekillendiren en değerli rehberler olduğunu vurgulayan Palandöken, “Eğitimin gücüyle insanları, toplumları ve medeniyetleri şekillendiren öğretmenler, fedakârlıkları, bilgileri ve sevgileriyle geleceğimizi inşa etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır” sözüyle ifade ettiği gibi, öğretmenler sadece bugünün değil, yarınların da en önemli mimarlarıdır. Esnaf ve sanatkârlar camiası olarak bir milletin gelişiminde öğretmenlerin oynadığı hayati rolün bilinciyle onların emeklerine ve değerlerine her zaman saygı duyuyoruz” dedi.

Öğretmenler Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkârlarımız, tarih boyunca öğretmenlerimizle birlikte aynı toplumsal değerlere hizmet etmiştir. Hem bilgi hem de meslek ahlakının aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Çıraklık ve ustalık kültürüyle esnaf ve sanatkârlarımızın yanında yetişen gençler, öğretmenlerimizin eğitim ışığıyla birleşerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmiştir. Öğretmenlerimiz sadece sınıflarda değil, esnaf ve sanatkâr camiasında da bir rehber olarak yer almaktadır. Bu vesileyle zor şartlarda bile görevlerini büyük bir azimle yerine getiren öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Türkiye’nin geleceğini aydınlatan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR