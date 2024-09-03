6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 İli olumsuz etkileyen ve kapanması ağır yaralara sebep olan deprem sebebiyle alınan mücbir sebep hali kararının 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatılması kararını olumlu değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin uzatılması kararının esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetinin giderilmesi bakımından olumlu bir karar” dedi.

“EVİ VE İŞYERİ YIKILAN ESNAF ADINA SEVİNDİRİCİ”

Mücbir sebep halinin uzatılması kararının evi ve işyeri yıkılan esnaf ve sanatkarlar adına oldukça sevindirici bir karar olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarların işlerinin başına geçip ayağa kalkmaları için mücbir sebep halinin uzatılması yönünde yaptığımız talebin Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından olumlu karşılanarak uzatılması bölge esnafımızı memnun etti. Çünkü deprem bölgelerinde hayat normale dönmeli ki esnaf ve sanatkar vergisini ödesin. Bu sebeplerden dolayı talebimize olumlu karşılık veren Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere tüm emeği geçenlere camiam adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ