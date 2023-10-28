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Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla büyük coşku, gurur ve heyecan içerisinde olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Kurtuluş Savaşı’nın ardından büyük bir zafer ve inançla 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti bugün tam 100 yaşında. Bundan bir asır önce Türk milleti kendine en uygun yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu görmüştür. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Türk ulusunun yaradılışına ve yaşantısına en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyettir.’ Nitekim Cumhuriyet, demokrasinin en gelişmiş şeklidir” dedi.

ATAMIZIN EMANETİ

Atamız’dan miras kalan Cumhuriyet’in ilelebet geleceğe ışık tutacağını vurgulayan Bendevi Palandöken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile yayınladığı mesajda: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti Türk ulusuna ve gençlere emanet etmiştir. Dolayısıyla onun ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet meşalesini geleceğe taşıyacak olan bizleriz. 100 yıldır ışığımız olan Cumhuriyet, ilelebet ülkemizi aydınlatmaya devam edecek. Bu mirasın bize verdiği sağlam temellerden aldığımız güçle, tarih boyunca olduğu gibi vatan ve bağımsızlık uğruna milletimiz her zaman topyekûn mücadele edecektir. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi Atatürk’ün inkılaplarının çok iyi anlaşılması ile mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkârlar camiamız adına, bize Cumhuriyeti miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her vatandaşın görevidir. Bu görev bilinci ve minnet borcu ile Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşamasını diliyor, Cumhuriyet Bayramımızı coşku ile kutluyorum” ifadelerini kullandı.