Trendyol Türkiye 1’inci Futbol Ligi’nde 12’inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 9 Kasım Cumartesi günü Çorum Şehir Stadı’nda Pendikspor ile oynayacağı kritik maçı Aydın bölgesi üst klasman hakemlerinden Eren Özyemişçioğlu yönetecek olup, yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Gökmen Baltacı ve Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz yapacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta yine İzmir bölgesi hakemlerinden Levent Balcı ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÖZYEMİŞCİOĞLU İLE KAYBETMEDİK

Çorum FK’nın Pendikspor ile sahasında oynayacağı 12.hafta maçının orta hakemi Eren Özyemişcioğlu, Çorum FK’nın bugüne kadar 2 karşılaşmasını yönetti. Kırmızı-Siyahlılar Özyemişcioğlu’nun düdük çaldığı 2021-2022 sezonunda deplasmanda Amedspor’u 2-1, 2022-2023 sezonunda ise yine deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

PENDİKSPOR KAZANAMADI

Eren Özyemişcioğlu kariyerinde Pendikspor’un ise sadece 1 maçını yönetti. İstanbul temsilcisi Özyemişcioğlu’nun düdük çaldığı maçta 2022-2023 sezonunda deplasmanda Beykoz Anadolu ile 1-1 berabere kaldı.

100 MAÇ YÖNETTİ

Aydın bölgesi klasman hakemi Eren Özyemişcioğlu, hakemlik kariyerinde bugüne kadar 1.Lig’de 10, 2.Lig’de 35, 3.Lig’de 31, Bölgesel Amatör Lig’de 21 ve Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere toplam 100 maça çıktı. Bu maçların 44’ünü ev sahibi takımlar, 34’ünü ise deplasman takımları kazandı. 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.