Özsaraçoğlu Petrol Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özsaraçoğlu, akaryakıt sektörüne 1994 yılında girdiklerini ve 30 yıldır istikrarlı bir şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, 3.5 dönümlük alandaki yeni tesislerinin, en modern donanıma sahip olduğunu, Petrol Ofisi’nin de müşterilerine önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Kent içinde böylesine modern bir akaryakıt istasyonuna ulaşabilmenin, araç sahipleri açısından da önemli ayrıcalık olduğunu dile getiren Ömer Özsaraçoğlu, taşıt tanıma özelliğine sahip yeni nesil pompaların yanı sıra, elektrikli araç şarj ünitesinin de bulunduğunu, Tchibo keyif molası fırsatı da sunan marketlerinin ise süper kaliteyi yansıttığını ifade etti.