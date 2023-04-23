İskilip İlçesi’nin Yukarıörenseki Köyü’nde geleneksel bayram şenliğine katıldıktan sonra Aşağıörenseki Köyü’nü de ziyaret eden Bekir Özsaçmacı, burada bir düğüne katılarak hem aileyi tebrik etti, hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Laçin, Oğuzlar ve Bayat ilçelerini ziyaret eden Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, CHP ve İYİ Parti İlçe Teşkilatları ile bayramlaştı. İlçelerde esnafı ziyaret eden, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarında hayata geçirilecek olan projelerden bahsederek, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adayları için destek istedi.



Özsaçmacı, ayrıca Bayat İlçesi’nin Yatukçu Mahallesi’nde bir düğüne katılarak, gençlerin mutluluğuna ortak oldu.

Bayat’ın Akseki Köyü’ne de uğrak veren Özsaçmacı, burada da hem bir düğüne katıldı, hem de köyün sorunlarını yerinde tespit etti.

Özsaçmacı, İskilip İlçesi’nin Kayaağzı Köyü’nü de ziyaret ederek köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet etti, bölgeye yapılacak yatırımları konuştu.

Milletvekili Adayı Özsaçmacı, gittiği ilçe ve köylerde yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Özsaçmacı’ya ziyaretlerinde CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanlarının yanı sıra parti yöneticileri de eşlik etti. (Haber Merkezi)