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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 6 maçlık galibiyet hasretini Altay’ı 3-0 yenerek sonlandırdı. Kırmızı-siyahlı takım, ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Ozan Sol, Thomas Verheydt ve Gökhan Karadeniz’in golleriyle 3 puanın sahibi olurken, karşılaşmadan sonra soyunma odasına geleneksel hale gelen anı fotoğrafı çektirildi. En son, 23 Eylül’de Sakaryaspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyet sonrası toplu fotoğraf çektirilirken, sonraki 6 maçta 2 beraberlik alan Çorum temsilcisi 4 maçta ise sahada puansız ayrılmıştı. Takım galibiyet alamadığı için 6 hafta boyunca toplu fotoğraf çektirilememişti. Altay galibiyetinden sonra günün anısına soyunma odasında, teknik heyet, futbolcular ve bazı kulüp personelinin de hazır bulunduğu toplu fotoğraf çektirildi.